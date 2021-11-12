В центре Вильнюса вновь появится каток под открытым небом

Фото vilnius.lt

После короткого перерыва в столицу возвращается зимняя традиция — каток под открытым небом.

В этом году каток под открытвм небом будет на новом месте — возле Белого моста, где уже начались первые строительные работы.

Рядом с катком будет и небольшой городок зимних развлечений, поэтому занятие себе здесь найдут все желающие.

Каток, получивший название Вильнюсской ледовой арены, в этом сезоне будет работать — в отличие от прошлого — под временно построенной здесь крышей, такая конструкция обеспечит отличную защиту от переменчивой погоды.

Помимо сеансов фигурного катания на катке будут проходить спортивные и культурные мероприятия, за которыми можно будет следить с трибун. А подкрепиться или согреться можно будет в кафе, которое будет работать там же.

Каток будет под крышей. Это значит, что плохие погодные условия никак не повлияют на качество льда и настроение посетителей.

Он будет работать семь дней в неделю, без выходных. Помимо обычных сеансов планируются и бесплатные для школьников и пожилых людей.

По словам организаторов, цена одного сеанса будет стоить 3-5 евро.

Откроется каток в конце ноября и будет действовать всю зиму. Планируется, что при благоприятных погодных условиях каток сможет работать до первых выходных марта.

Информация ЛК по сообщению vilnius.lt