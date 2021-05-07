Германия готовит ослабление карантина для вакцинированных

Немцам, которые выздоровели от коронавируса или сделали прививки, ослабят карантинные ограничения. В четверг, 6 мая, Бундестаг поддержал соответствующий проект правительства. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

«За» проголосовали правящие партии — блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, фракции Союза-90 / Зеленых и Левой партии, — против выступили депутаты от Альтернативы для Германии, а парламентарии от Свободной демократической партии воздержались.

Проект постановления предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски в определенных местах.

Правительство Германии соответствующее приняло во вторник. Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт назвала ослабление карантинных ограничений для привитых от COVID-19 и выздоровевших «важным шагом к нормальной жизни».

В пятницу по документу проголосует Бундесрат (палата представителей федеральных земель), и 8-9 мая он может вступить в законную силу. Федеральные земли параллельно уже начали самостоятельно ослаблять карантин для привитых и переболевших. В их числе Бавария и Гессен.