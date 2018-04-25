Германия и Испания отказываются от угля

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Парламент Германии в пятницу, 3 июля, приняло законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Согласно данным на сайте Бундестага, решение поддержали 314 депутатов, против выступили 237.

Также принят законопроект по пакету мер финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит 40 млрд евро к 2038 году. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.

Министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер назвал отказ от угля «историческим проектом поколений». Он отметил, что эпоха угольной промышленности в Германии «безвозвратно уходит».

На данный момент в Германии остались только разработки бурого угля открытым способом — в карьерах и разрезах. Последняя шахта закрылась в декабре 2018 года.

В то же время, издание El Pais пишет, что Испания в конце июня прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций. Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.

Несколько лет назад все эти угольные электростанции были ответственны за 15% всех выбросов парниковых газов в Испании, обеспечивая в 2018 году 15% потребностей в электроэнергии. На май 2020 года доля электроэнергии из угольных электростанций сократилась до 1,4%.

Издание отмечает, что эти шаги обусловлены не столько политикой испанского правительства, как ситуацией на рынке и требованиями ЕС.