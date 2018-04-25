Германия начинает масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру

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Правительство ФРГ выделит 50 миллионов евро для возвращения домой десятков тысяч немцев, которые «застряли» в разных странах.Правительство ФРГ начинает масштабную эвакуацию немецких граждан из других стран.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью DW.По данными министра, из-за отмены авиарейсов домой не могут вернуться десятки тысяч немцев. Некоторые из них находятся в аэропортах, так как отели закрылись.

Только в Египте, по словам главы внешнеполитического ведомства, находятся 35 тысяч немецких туристов, еще до пяти тысяч − в Марокко.

«Много туристов сейчас также в Аргентине, на Филлипинах и на Мальдивах», − добавил Маас.

Для эвакуации немцев по всему миру Германия арендует чартерные рейсы у авиакомпаний, прежде всего − у Lufthansa.На эти цели выделены 50 миллионов евро.

Вместе с немцами будут эвакуированы и члены их семей, которые не являются немецкими гражданами, отметил Маас. В случае наличия места в самолетах, в Германию также вывезут и других граждан Евросоюза.

Эвакуация продлится несколько дней.На фоне разрастающейся пандемии нового коронавируса правительство ФРГ предостерегло немцев от поездок за границу.