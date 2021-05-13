Германия направляет 300 млн евро на разработку лекарств от COVID-19

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Руководители Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан и Министерства образования и исследований Аня Карличек объявили о том, что снова расширяют поддержку фармацевтических компаний в разработке новых препаратов против коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Укринформ.

Совместная программа объемом 300 млн евро направлена на то, чтобы лекарства-кандидаты, которые успешно прошли тестирование в клинических фазах I и II, использовались как можно быстрее для пациентов в Германии. Кроме того, препараты, которые уже одобрены, должны быть включены в протокол лечения людей с COVID-19.

«Вместе с вакцинами и тестами мы крайне нуждаемся в медикаментах, которые будут необходимы в ближайшие годы, чтобы взять под контроль вирус, ведь мы должны исходить из того, что он еще долго будет сопровождать нас», — сказала Аня Карличек.

Она отметила, что на сегодня в распоряжении медиков очень мало препаратов для лечения COVID-19. Немецкие ученые проводят целенаправленные исследования с целью найти эффективные лекарства от COVID-19 с начала марта прошлого года. Сейчас уже проведены доклинические испытания ряда лекарств-кандидатов, впереди клинические. Министерство образования и исследований, уточнила его руководительница, поддерживает проведение заключительной фазы испытаний и налаживание производственных мощностей в объеме 50 млн евро. Разработчики — предприятия и лаборатории — могут подавать заявки, начиная с 14 мая и до 25 июня.

Аня Карличек развеяла надежды, что медикаменты будут уже завтра, работа над такими препаратами длится годами, а порой и десятилетиями. Она также добавила, что препаратов должно быть несколько. Политик также вспомнила, что первая разрешенная в ЕС вакцина от коронавируса — от BioNTech/Pfizer — была разработана именно в ФРГ и благодаря правительственной поддержке.

Руководитель Минздрава Германии со своей стороны отметил: «Коронавирус просто так не исчезнет. Даже если нам удастся контролировать пандемию, в долгосрочной перспективе будут люди, которые будут серьезно болеть. Предотвращение этого является целью новой программы финансирования. Мы хотим продолжать поддержку прежде всего малых и средних биотехнологических компаний в разработке инновационных препаратов».

Йенс Шпан также призвал всех привиться, отметив, что «у всех есть только один выбор — либо вакцинироваться, либо инфицироваться; каждый столкнется с вирусом в течение своей жизни».

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер в свою очередь сообщил, что показатели заболеваемости продолжают снижаться среди всех возрастных групп и во всех регионах. Не в последнюю очередь благодаря вакцинации. На сегодня полностью вакцинирован каждый десятый, каждый третий получил по крайней мере одну дозу вакцины. Вакцинация — самое сильное средство противодействия инфекции, но остается важным соблюдение гигиенических норм, подчеркнул профессор.

За прошедшие сутки в стране было подтверждено 14 909 новых случаев инфицирования и 268 смертей. Всего с начала пандемии в ФРГ заболели 3 548 285 человек, умерли 85 380.