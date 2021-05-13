В мае Литва получит 700 тыс. доз вакцин от COVID-19, в июне – 1 млн – Минздрав

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За май Литва в целом получит 700 тыс. доз вакцины от коронавируса, а за июнь – еще миллион.

«Если говорить об общей корзине вакцин, то в мае мы в целом получим более 700 тыс., в июне – еще миллион доз вакцин», – сказала журналистам в четверг канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.

По ее словам, этот количество майских доз включает в себя и полученные до сих пор.

Канцлер отметила, что у министерства пока нет июньского графика поставок вакцины AstraZeneca.

В Литве прививают вакцинами четырех производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson.

По данным Департамента статистки, в целом получено более 1 млн 370 тыс. доз вакцины, все они распределены между центрами вакцинирования. Было использовано 1 млн 234 тыс. доз.

Больше всего, более 918,6 тыс. доз, Литва получила от Pfizer. Количество доз вакцины AstraZeneca составило 317,3 тыс., Moderna – 123,6 тыс., а Jonson&Jonson – 10,8 тысячи.