В Каунасе рекомендуется останавливать контактное обучение учеников начальных классов

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

По причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) рекомендует остановить в Каунасе контактное обучение учеников начальной школы.

«Каунасский департамент НЦОЗ рекомендовал Каунасскому самоуправлению остановить образовательный процесс в школах на две недели, вернуться к удаленному обучению», – говорится в сообщении центра.

По данным НЦОЗ, в начале этой недели в Каунасе в целых 14 школах фиксировались активные вспышки. Случаи COVID-19 установлены в 10 средних и в четырех начальных школах.

В целом зарегистрированы 68 случаев COVID-19, заболели 66 детей и два педагога.

В Каунасе в 58 из 80 школах ведется профилактическое тестирование накопительным методом, чтобы процесс образования мог осуществляться контактным способом.

В других городах стран в добровольном тестировании участвуют только по нескольку школ. Почти все самоуправления отказались от тестирования учеников 5-11 классов и решили завершить учебный год удаленно.