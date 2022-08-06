Германия передумала закрывать АЭС из-за дефицита газа

Это может иметь смысл, потому что уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика.

Три оставшихся АЭС производят 6% электроэнергии Германии. Согласно опросу Insa, в июле за продление срока их службы выступило около 70% немцев. На Германию также оказывают давление ее союзники по Евросоюзу, поскольку работа АЭС позволит обеспечить больше электроэнергии для всей европейской сети. Однако против этого выступают «зеленые».

В марте министерства окружающей среды и экономики Германии рекомендовали не продлевать срок службы станций из-за юридических проблем и вопросов безопасности, а также из-за отсутствия топливных стержней. В ведомствах посчитали, что если оставить все, как есть, это не поможет выработке электроэнергии в стране предстоящей зимой — необходимые инвестиции были бы оправданы, только если закладывать срок не менее чем на 3-5 лет.

Еще в середине июля канцлер настаивал, что продление работы немецких АЭС не потребуется. После аварии на японской «Фукусиме» Берлин принял долгосрочную программу отказа от атомной энергетики и должен закрыть все станции до конца года.

За их сохранение выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, 26 июля на заседании кабмина он потребовал «дать больше времени» немецким АЭС не только в качестве подстраховки в зимний период, но как минимум до середины 2024 года.

Министр экономики Германии Хуберт Айвангер тоже пересмотрел свои рекомендации и призвал также возобновить работу уже выведенных из эксплуатации атомных электростанций. «Лучше использовать в энергоснабжении все, что можно считать надежным, чем снова рассчитывать на пару месяцев, а затем зимой обнаружить, что электричества слишком мало», — сказал он.

Правительство Шольца заказало стресс-тест для атомных станций, чтобы определить, насколько безопасным будет такой шаг и поможет ли он Германии сократить дефицит энергоснабжения. Окончательное решение о продлении их жизни будет принято после завершения исследования, то есть уже в ближайшие дни, заявил канцлер.

Германия уже была вынуждена пойти вразрез с целями климатической политики и вновь открыть законсервированные угольные электростанции, которые сильно загрязняют окружающую среду. Это сделали на случай полного прекращения поставок российского газа.