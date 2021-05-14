Германия приходит Италии на помощь в вопросе распределения беженцев

Глава МВД ФРГ Хайко Маас пообещал Италии продолжать принимать беженцев, которые пересекают Средиземное море на легких лодках и высаживаются на итальянском берегу. Он не назвал конкретное количество беженцев, которых Германия была бы готова принять.

Как передает АЗЕРТАДЖ, Маас подверг критике те страны ЕС, которые голословно призывают Италию не заворачивать обратно прибывающих беженцев, но при этом не принимают участия в приеме этих самых беженцев в своих странах, чтобы тем самым облегчить бремя, которое ложится на плечи итальянских партнеров.

«Нельзя оставлять Италию наедине с этим вопросом», — заявил Маас