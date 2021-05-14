Литва продолжает переговоры с Данией о перенятии вакцины AstraZeneca

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литва продолжает переговоры с Данией о том, чтобы перенять вакцину AstraZeneca, которую эта страна перестала использовать.

«Пока этой информацией мы еще не можем делиться, но этот вопрос не забыт и по нему ведутся переговоры», — сказала журналистам в четверг канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.

Дания в середине апреля стала первой страной Евросоюза (ЕС), решившей полностью отказаться от вакцины AstraZeneca.

Эта страна приняла такое решение из-за подозрений в редком, но серьезном побочном воздействии вакцины, невзирая на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского фармацевтического агентства продолжать вакцинацию этим препаратом.

Литва тогда была в числе нескольких стран, изъявивших желание перенять вакцину.

В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование нетипичных случаев тромбозов должно быть отмечено как «очень редкое» побочное явление вакцины AstraZeneca от коронавируса и отметило, что польза от этой прививки значительно превышает возможный риск.

По мнению агентства, польза вакцины AstraZeneca возрастет с возрастом прививаемых лиц и с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому вакцинация прививкой AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

В четверг Минздрав принял решение продолжать прививать этой вакциной всех совершеннолетних жителей.

В понедельник советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях Государственной службы контроля над лекарствами Литвы Ругиле Пильвинене сообщила о двух зарегистрированных в Литве случаях атипичных тромбозов у привитых AstraZeneca.

Представитель службы также отметила, что в апреле зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.