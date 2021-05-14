Лукашенко заявил, что Минск настроен на диалог с Западом

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск, несмотря на непростые отношения с Западом, настроен на конструктивное взаимодействие на международной арене и на равноправный диалог. Об этом в четверг на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив при этом, что белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет в республике «открыто, с широким обсуждением»,передает ТАСС.

«Правда, это не всем нравится за рубежом, — сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба. — Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене». По его словам, при этом Минск «всегда настроен на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным». Президент выразил надежду, что дипломаты предложат «интересные идеи для развития сотрудничества, обогатят [белорусов] положительным опытом своих стран».

Лукашенко напомнил, что в феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание с участием более 2,5 тыс. делегатов. «Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества, по крайней мере, части нашего общества, на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее», — отметил президент.