Германия запускает программу социального наверстывания

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

Пандемия коронавируса имела ощутимые социальные последствия почти во всем мире. С целью смягчения их в Германии, федеральное правительство этой страны решило начать претворение так называемой «программы социального наверстывания», передает АЗЕРТАДЖ.

В первую очередь пакет касается детей и молодежи. Ведь результаты исследования показали серьезное воздействие пандемии на физическое и психическое состояние молодого поколения. Поэтому на эту цель из федерального бюджета выделено до двух миллиардов евро.

Проект психологической и физической реабилитации пока находится на стадии утверждения, так как необходимо одобрение в обеих палатах законодательного органа страны. В случае принятия, что наиболее вероятно, средства пойдут на финансирование частных уроков, членства в спортивных клубах, уроков музыки, участия в летних лагерях и др.