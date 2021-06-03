ГИБАЭ: БелАЭС приступает к промпроизводству с нерешенными проблемами

Первый блок Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) начинает промышленное производство электроэнергии, не разрешив все проблемы безопасности, утверждает литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).
По ее сообщению, в среду Министерство по экстремальным ситуациям Беларуси сообщило о выдаче лицензии на начало промышленного использования блока.
Начальник ГИБАЭ Михаил Демченко утверждает, что белорусские ведомства сконцентрировали все внимание не на решении проблем безопасности, а на графике производства.
«Нельзя относиться терпимо к такому халатному подходу к атомной безопасности», – отметил в сообщении М. Демченко.
Литва является самым активным критиком уровня безопасности на БелАЭС, которая находится совсем недалеко от Вильнюса.