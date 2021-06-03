ГИБАЭ: БелАЭС приступает к промпроизводству с нерешенными проблемами

Начальник ГИБАЭ Михаил Демченко утверждает, что белорусские ведомства сконцентрировали все внимание не на решении проблем безопасности, а на графике производства.

«Нельзя относиться терпимо к такому халатному подходу к атомной безопасности», – отметил в сообщении М. Демченко.

Литва является самым активным критиком уровня безопасности на БелАЭС, которая находится совсем недалеко от Вильнюса.