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Гитанас Науседа едет выразить поддержку Украине

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник отбывает в Украину, где вместе с президентом Польши Анджеем Дудой выразит поддержку Литвы и Польши Украине в условиях нарастания напряженности у границы с Россией. 

Трехсторонняя встреча с участием украинского президента Владимира Зеленского — первая встреча так называемого «Люблинского треугольника» на высшем уровне, сообщило ведомство президента. На ней будут обсуждаться ситуация с безопасностью и трехстороннее сотрудничество. 

«Этой встречей мы закрепляем нашу поддержку Украине, которая сейчас сталкивается с множеством вызовов. Наши страны связаны общей историей и давней борьбой за свободу. Такое трехстороннее сотрудничество приобретает особую актуальность сегодня, когда Украина снова становится передовой линией на стыке Востока и Запада», — говорит президент Науседа. 

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Президенты также обсудят миграционный кризис, энергетическую безопасность и борьбу с дезинформацией. 

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