Гитанас Науседа едет выразить поддержку Украине

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник отбывает в Украину, где вместе с президентом Польши Анджеем Дудой выразит поддержку Литвы и Польши Украине в условиях нарастания напряженности у границы с Россией.

Трехсторонняя встреча с участием украинского президента Владимира Зеленского — первая встреча так называемого «Люблинского треугольника» на высшем уровне, сообщило ведомство президента. На ней будут обсуждаться ситуация с безопасностью и трехстороннее сотрудничество.

«Этой встречей мы закрепляем нашу поддержку Украине, которая сейчас сталкивается с множеством вызовов. Наши страны связаны общей историей и давней борьбой за свободу. Такое трехстороннее сотрудничество приобретает особую актуальность сегодня, когда Украина снова становится передовой линией на стыке Востока и Запада», — говорит президент Науседа.