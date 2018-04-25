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Гитанас Науседа повторяет: нужно создавать госбанк

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

В связи с кризисом по причине коронавируса имеются благоприятные условия для учреждения государственного банка, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Идею такого банка глава государства выдвигал и ранее. 

«В данный момент сложились очень благоприятные условия, чтобы поговорить о государственном банке»,  – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу.

По его словам, в такой ситуации это может быть не обязательно банк, а фонд развития. 

«Назовем ли мы его банком, или фондом развития – самое важно заключается в сути, и этот фонд или банк будут способствовать конкурентоспособности экономики Литвы и проложит необходимые пути в будущее», – сказал Г. Науседа.

По словам президента, он обсуждал это с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом: «Уже есть немалые наработки».

О необходимости создания государственного банка Г. Науседа упоминал еще в прошлом году. Тогда он говорил, что его создание «не должно быть табу». 

Однако министр финансов Вилюс Шапока тогда сказал, что учреждение госбанка было бы дорогим и рискованным процессом, в этой идеи сомневался и председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. 

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