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TOP,Новости,Политика

Гитанас Науседа предлагает Евросоюзу план помощи Беларуси

Nuotrauka lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с руководителями Польши и Румынии предлагают Евросоюзу рассмотреть план помощи Беларуси. 

По сообщению администрации президента, в совместной декларации Г. Науседы и коллег содержится призыв к ведомствам и государствам ЕС рассмотреть пакет мер помощи «демократической Беларуси, которая стремится к политической, экономической и социальной трансформации». Этот план намечается представить на предстоящем саммите ЕС, который состоится 24-25 сентября. 

«Лидеры трех стран призвали ЕС сформировать пакет помощи, который бы охватывал торговлю с ЕС, помощь на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики и энергетического сектора страны, финансирование реструктуризации экономики, привлечение международных финансов при реформировании экономики страны и поощрение иностранных инвестиций»,  – сообщила администрация президента Литвы. 

Авторы декларации напоминают, что лидеры обнародовавших ее стран активно поддерживают принципы свободы и демократии, а также признают результаты лишь свободных, справедливых и прозрачных выборов, которые осуществляются в рамках Международного пакта гражданских и политических прав, за которыми следят международные наблюдатели.  

Лидеры Литвы, Польши и Румынии напомнили в декларации, что «никто другой не может решать судьбу Беларуси, только ее граждане». 

По мнению руководителей стран, лишь общее с общественностью видение более демократичной Беларуси, основанное на социальном диалоге является условием более стабильной и безопасной Европы.  

«Если граждане Беларуси решат осуществить в стране политические и экономические реформы, создать независимые ведомства, которые защищают права человека и свободу слова, мы поможем, поделимся своими знаниями и опытом», – отметил в пресс-релизе Г. Науседа.

Главы государств, опубликовавшие декларацию, пригласили всю международную общественность подключиться к подготовке «позитивной повестки по демократической Беларуси» и подготовит пакет поддержки политических, экономических и социальных изменений.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. 

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