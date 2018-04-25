Коронавирусом болеет 61 ученик, на самоизоляции — более тысячи человек

Nuotrauka pixabay.com

Министерство образования, науки и спорта заявило в понедельник, что в Литве в настоящее время 61 ученик болен коронавирусом, а 1136 человек находятся на самоизоляции.

По данным Национального центра общественного здоровья, также болеют 15 учителей и 11 сотрудников других учебных заведений.

Случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в учебных заведениях Вильнюса, Клайпеды, а также районов Кельме, Рокишкис, Радвилишкис, Укмерге, Расейняй и Вилкавишкис.

По данным министерства, все школы, в которых диагностированы случаи коронавируса, работают по смешанной системе, сочетающей очное и дистанционное обучение.

На данный момент на дистанционном обучении находится 6 групп дошкольных учреждений, 31 класс общеобразовательного обучения, в которых в среднем по 24 ученика, одна группа профессионального обучения, в которой 10 учеников и еще 270 учеников.

В понедельник в школы вернулись ученики в Клайпеде, Алитусе и Расейняй, которые в последнее время учились на дому из-за угрозы коронавируса.

Всего в школы вернулись около 300 учеников и более 20 учителей.

Информация ЛК по сообщению BNS