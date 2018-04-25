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TOP,Выборы,Новости,Экономика

Гитанас Науседа: решения по госбанку – после выборов в сейм

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Существование государственного коммерческого банка в Литве возможно, однако решение об его учреждении может быть принято после предстоящих осенью парламентских выборов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. 

«Я считаю, что сейчас, когда осталось мало времени до выборов, было бы сложно продвинуть этот процесс настолько, чтобы он стал необратимым, но, с учетом того, какая правящая коалиция у нас будет, и каким будет ее подход к идее государственного коммерческого банка, после того, как она начнет работу, мы сразу же вернемся к этим вопросам и оценим все упомянутые альтернативы и решим, нужно ли это Литве, или нет», – сказал Г. Науседа в среду в интервью телеканалу LNK.

Глава государства, кроме прочего подчеркнул, что идея такого банка, который бы поощрял конкуренцию, но был бы дорогим удовольствием, должна обсуждаться шире, а также следует проанализировать прочие альтернативы. 

«Есть много альтернатив: и объединение действующих банков или приобретение контрольных пакетов в действующих банках, либо учреждение нового банка, что, конечно, было бы дорогим удовольствием. Да, нового – государственного банка, либо банка, в котором у государства была бы более значительная роль. Это может быть банк смешанного капитала с участием государства, например, с участием польского капитала», – добавил Г. Науседа. 

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Комитет по вопросам бюджета и финансов сейма Литвы предложил правительству рассмотреть идею создания госбанка после проведенного анализа обстоятельств финансового кризиса 2009 года. 

В ноябре 2019 года президент Гитанас Науседа предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве, чтобы решать проблемы марж кредитов, недостаточной доступности банковских услуг и кредитования предпринимательства.

За последние несколько лет три активно игравших на рынке игрока покинули Литву или объединились, а сейчас банки SEB и Swedbank занимают по показателю актива более 60% рынка.

В ноябре прошлого года глава Центробанка Литвы Витас Василяускас заявил, что для того, чтобы государственный коммерческий банк мог конкурировать с основными игроками рынка, такому банку потребуется около 1 мдрд евро.

Критики идеи подчеркивают, что учреждение госбанка было бы дорогостоящим, а в его развитии может быть ненадлежащее влияние политиков.

В опросе, проведенном по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus в декабре прошлого года, большая часть жителей Литвы поддерживает идею создания государственного коммерческого банка. За создание такого банка высказалось 47,9% респондентов, 20,9% было против, у 31,3% не было определенного мнения.

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