Гитанас Науседа: решения по госбанку – после выборов в сейм

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Существование государственного коммерческого банка в Литве возможно, однако решение об его учреждении может быть принято после предстоящих осенью парламентских выборов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я считаю, что сейчас, когда осталось мало времени до выборов, было бы сложно продвинуть этот процесс настолько, чтобы он стал необратимым, но, с учетом того, какая правящая коалиция у нас будет, и каким будет ее подход к идее государственного коммерческого банка, после того, как она начнет работу, мы сразу же вернемся к этим вопросам и оценим все упомянутые альтернативы и решим, нужно ли это Литве, или нет», – сказал Г. Науседа в среду в интервью телеканалу LNK.

Глава государства, кроме прочего подчеркнул, что идея такого банка, который бы поощрял конкуренцию, но был бы дорогим удовольствием, должна обсуждаться шире, а также следует проанализировать прочие альтернативы.

«Есть много альтернатив: и объединение действующих банков или приобретение контрольных пакетов в действующих банках, либо учреждение нового банка, что, конечно, было бы дорогим удовольствием. Да, нового – государственного банка, либо банка, в котором у государства была бы более значительная роль. Это может быть банк смешанного капитала с участием государства, например, с участием польского капитала», – добавил Г. Науседа.