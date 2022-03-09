Глава администрации мэрии Каунаса подозревается во взяточничестве

В среду мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис снял с должности директора администрации Вилюса Шиляускаса, которого сотрудники правоохранительных органов подозревали во взяточничестве.

«Мы целый день ждали официального сообщения, а во второй половине дня обратились в Каунасское управление Специальной следственной службы. Мы попросили предоставить информацию, на основании которой мы сможем принять необходимые решения», — говорится в комментарии В. Матийошайтиса, направленном BNS.

«Мы не можем больше ждать — мы слышали, что говорят в СМИ прокуроры, ведущие следствие. Поэтому я принял решение об отстранении директора от должности», — сказал мэр.

По словам прокурора, в настоящее время глава администрации находится под арестом и ему предъявлены подозрения во взяточничестве.

Ведущий следствие прокурор Ричардас Гайлявичюс ранее сообщил BNS, что якобы взятка была передана в ночь на среду, и в тот же день было начато досудебное расследование.

Его сумма, по версии прокурора, намного превышает 12,5 тысяч евро.

Это считается взяткой в ​​особо крупном размере, дача или получение которой карается самыми строгими мерами наказания в Уголовном кодексе.

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