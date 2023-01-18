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Глава Евросовета поддержал поставки танков Украине

Фото flickr.com/ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддерживает планы поставок танков Украине. Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 18 января.

«Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений. Я лично за поставки танков Украине», – заявил Мишель.

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Он заверил, что Евросоюз будет помогать Украине «столько, сколько понадобится».

«Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира», – пообещал глава Евросовета.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard, ожидая разрешения от Германии, как страны-производителя.

Также в британском правительстве подтвердили решение передать Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

korrespondent.net

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