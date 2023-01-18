Глава Евросовета поддержал поставки танков Украине

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддерживает планы поставок танков Украине. Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 18 января.

«Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений. Я лично за поставки танков Украине», – заявил Мишель.