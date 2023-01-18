Лавров исключил переговоры с Зеленским

«Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно – продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение», – перечислил министр.

Лавров подчеркнул, что о переговорах с Зеленским не может идти речи. «Хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», – заявил он.

По его словам, Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала.

Также Лавров утверждает, что якобы Запад не дает Украине самой принимать решения.

«Мы слышим заклинания от Запада, что «ни слова об Украине без Украины». На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договорится с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину», – убежден глава МИД РФ.

Как известно, 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Владимиром Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.

Позже Зеленский сделал заявление о том, что Путин – неадекватен. Поэтому Украина не может вести переговоры с нынешним руководством России.