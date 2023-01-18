Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

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Литва отозвала действовавший более полутора десятилетий договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве. Решение об этом было принято в среду на заседании правительства балтийской республики, сообщила пресс-служба кабмина.

«После вопроса премьер-министра Ингриды Шимоните о том, будут ли какие-то замечания по денонсированию того, что и так не действует, решение о денонсировании было принято по общему согласию», — говорится в сообщении.