Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Литва отозвала действовавший более полутора десятилетий договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве. Решение об этом было принято в среду на заседании правительства балтийской республики, сообщила пресс-служба кабмина.
«После вопроса премьер-министра Ингриды Шимоните о том, будут ли какие-то замечания по денонсированию того, что и так не действует, решение о денонсировании было принято по общему согласию», — говорится в сообщении.
Инициатива расторжения договоренности исходила от МВД Литвы. Как отметило ведомство, в нынешней геополитической ситуации осуществление соглашение невозможно, в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.
Денонсированный договор был подписан 1 июня 2006 года. После президентских выборов в Беларуси 2020 года и массовых протестов несогласных с их итогами правительство Литвы распорядилось прекратить финансирование проектов по приграничному сотрудничеству с Минском.