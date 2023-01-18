Блинкен поедет в Китай говорить о войне в Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Там он обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине. Об этом сообщает издание Politico.
По его словам, США надеются, что Китай не будет оказывать поддержку Москве и не станет предоставлять помощь РФ, в том числе в обходе санкций.
«Война России против Украины была на повестке дня задолго до ее начала. Угроза российской агрессии была на повестке дня до 24 февраля, когда государственный секретарь Блинкен говорил со своим китайским коллегой», — подчеркнул Прайс.
Напомним, Цинь Ган, доверенный помощник лидера КНР Си Цзиньпина, ранее занимавший пост посла в США, вступил в должность главы внешнеполитического ведомства. Ранее он критиковал внешнюю политику президента США Джо Байдена.korrespondent.net