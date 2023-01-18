Блинкен поедет в Китай говорить о войне в Украине

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Там он обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине. Об этом сообщает издание Politico.

По его словам, США надеются, что Китай не будет оказывать поддержку Москве и не станет предоставлять помощь РФ, в том числе в обходе санкций.