Литва лидирует в ЕС, по помощи Украине в сфере энергетики

С 2022 г. Россия, развязавшая войну, намеренно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины – объекты энергетической инфраструктуры регулярно обстреливаются ракетами, нарушается работа систем. Около 400 тысяч населения не имеют газа, более 600 тыс. нет электричества, а 4 млн. жители получают его по переменному графику в течение ограниченного количества часов в день. Дефицит энергии в Украине — 4 ГВт.

Энергетические компании Литвы и Украины находятся в контакте и обсуждают вопросы обеспечения необходимым специализированным оборудованием. На днях Litgrid согласовал с украинскими коллегами новый пакет помощи, а ESO уже организует доставку 60 тонн трансформаторного масла, согласовывается еще один пакет помощи для украинских газораспределительных систем. Неправительственные организации, муниципалитеты и энергетические компании в ближайшие недели привезут в Украину еще 50 генераторов различной мощности и другое необходимое оборудование.

Суммарно мощность завезенных в Украину генераторов уже превысила 1375 кВт. Это число постоянно растет, так как общественные организации, сообщества, органы самоуправления активно поддерживают не только Вооруженные Силы Украины, но и уделяют внимание украинцам, переживающим зимний сезон.