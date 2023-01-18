Путин утвердил увеличение армии РФ до 1,5 млн

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Президент России Владимир Путин утвердил решение об увеличении армии до 1,5 млн человек до 2026 года. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник 17 января.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания.