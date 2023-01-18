С.Кайрис в Давосе: «Культура признана осью устойчивого развития»

«Культура уже признана не в одном международном формате осью устойчивого развития и одной из его целей, все больше внимания уделяется важности культуры в обеспечении жизнестойкости общества и устойчивого развития. Это чрезвычайно актуально в ответ на вызовы современного общества, существующие и потенциальные кризисы», — говорит министр культуры Литвы.

Особое внимание Вторая конференция министров культуры «Общее благо, общая ответственность» и ежегодный Всемирный экономический форум уделяют Украине.

Министры культуры 29 стран и 8 международных и неправительственных организаций приняли совместное заявление об осуждении военной агрессии России против Украины и восстановлении Украины. В заявлении, инициированном министрами культуры стран Балтии, международное сообщество призвано координировать усилия по содействию восстановлению Украины, а также сотрудничать с украинскими государственными структурами в этом процессе, привлекать местное сообщество и его профессиональные, неправительственный, частный секторы, использовать местные ресурсы, сохранять и восстанавливать культурное наследие.

Совместное заявление также призывает восстановить Украину на основе высококачественных ценностей Баукультуры (хорошо спроектированные города, сельская местность и здания) с помощью Давосского Альянса Баукультуры, созданного на конференции. При принятии настоящего совместного заявления конференцию вел министр культуры С.Кайрис.

С.Кайрис, говоря о стремлении Литвы реализовать качественную Баукультуру, поделился успешным примером «Каунас 2022 – культурная столица Европы» путем мобилизации местного сообщества и укрепления межотраслевого, международного сотрудничества. В качестве одного из его аспектов министр представил Национальный архитектурный институт, строящийся в бывшем здании Каунасского главпочтамта.

Подписанный Давосский Меморандум Баукультуры учредил Давосский Альянс Баукультуры, объединяющий частный, государственный и неправительственный секторы, а также международные организации. Основной задачей этой неформальной сети является содействие межотраслевому и междисциплинарному сотрудничеству на различных уровнях, усиление внедрения качественной Баукультуры на практике, улучшение качества среды обитания. Министерство культуры утверждено в качестве члена руководящего комитета этого союза на 2023-2027 годы.