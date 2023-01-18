Берлин подтвердил назначение Писториуса министром обороны

Он также передал позицию канцлера Олафа Шольца, последний заявил, что он «рад иметь в должности министра обороны выдающегося политика в лице Бориса Писториуса»

«Писториус чрезвычайно опытный политик, прошедший испытание в администрации, годами занимался политикой безопасности, и благодаря своей компетентности, настойчивости и большому сердцу является именно тем человеком, который сможет увести Бундесвер в этот поворотный момент», – заявил федеральный канцлер.

Отметим, что Шольц после отставки Кристине Ламбрехт с должности министра обороны провел интенсивные консультации с руководством Социал-демократической партии и фракции в Бундестаге по вопросу кандидатуры на эту должность, которая является квотой СДПГ в коалиционном правительстве.

Писториус семь лет находился на должности мэра Оснабрюка. В 2013 году его назначили министром внутренних дел земли Нижняя Саксония.