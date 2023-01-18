Берлин подтвердил назначение Писториуса министром обороны

Официальная церемония назначения Бориса Писториуса министром обороны ФРГ состоится четверг, 19 января. Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает информагентство Укринформ во вторник, 17 января.
«Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса новым министром обороны в федеральном правительстве. В четверг многолетний министр внутренних дел Нижней Саксонии получит свидетельство о назначении от федерального президента и примет присягу в немецком Бундестаге», — рассказал он.
Он также передал позицию канцлера Олафа Шольца, последний заявил, что он «рад иметь в должности министра обороны выдающегося политика в лице Бориса Писториуса»
«Писториус чрезвычайно опытный политик, прошедший испытание в администрации, годами занимался политикой безопасности, и благодаря своей компетентности, настойчивости и большому сердцу является именно тем человеком, который сможет увести Бундесвер в этот поворотный момент», – заявил федеральный канцлер.
Отметим, что Шольц после отставки Кристине Ламбрехт с должности министра обороны провел интенсивные консультации с руководством Социал-демократической партии и фракции в Бундестаге по вопросу кандидатуры на эту должность, которая является квотой СДПГ в коалиционном правительстве.
Писториус семь лет находился на должности мэра Оснабрюка. В 2013 году его назначили министром внутренних дел земли Нижняя Саксония.korrespondent.net