Таураге станет Культурной столицей Литвы 2023 года

Для первого мероприятия «Культурная таможня – пять путей» двор замка был выбран не случайно, ведь именно в здании замка, построенном в середине 19 века, изначально располагалась таможня.

До 150 танцоров, певцов и актеров расскажут о сложной истории региона Таураге, которая насчитывает более 500 лет. Башни замка, украшенные световыми инсталляциями, и преображенный двор станут декорациями сценографии и пригласят вас оглянуться на путь Прошлого, вместе пройти по пути Общины, полюбоваться путем Мира, бросить беглый взгляд на путь Будущего и полюбоваться Зеленым путем. «Пять путей» — это концепция Культурной столицы этого года, которая была объявлена ​​командой Таураге «Культурная столица Литвы 2023» в декабре прошлого года.

«На открытии мы постараемся опереться на наши корни и рассказать историю Таураге, которая запуталась в неразрывном узле между землями Скальва и Каршува, между Малой и Великой Литвой, между католицизмом и реформацией». созданную таким образом яркую и эпическую историю представила руководитель мероприятий Центра культуры, хорошо известный таурагам директор Альгима Юсчювене. «Мы хотим ярко воплотить многообразие Таураге».

Жителей и гостей ждет захватывающее дух звуковое сопровождение , которое затронет самый широкий диапазон: от скромного и нежного звучания литовских инструментов до пробивного современного звучания. Открытие таможенных ворот увенчает выступление Посла культуры Таураге Людаса Микалаускаса и хора Gloria.

Таураге гордится профессиональными и самодеятельными художественными коллективами с многолетним опытом, слаженным и эффективным сотрудничеством между культурными учреждениями, признанными международными фестивалями, событиями и инициативами, которые прославляют регион.

«Культура растет в Таураге. Предоставляется все больше финансовых возможностей для достижения самых высоких результатов, происходят культурные обмены и, наконец, меняется отношение к культуре», — сказала Шаруне Стаситене, начальник отдела культуры администрации Таурагского района.

Звание культурной столицы Литвы позволит Таураге создавать и реализовывать новые культурные идеи и инициативы, помогая раскрыть самобытность региона и видение самого зеленого города Литвы, взращивать и делиться культурными традициями города. Это возможность показать культуру Таураге жителям Литвы и зарубежья.