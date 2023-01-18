Германия консультируется с союзниками по вопросу поставок танков на Украину

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Германия ведет консультации с союзниками по поводу возможной передачи танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами, сообщиил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Bloomberg.

«Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями, мы никогда не идем в одиночестве», — сказал он во вторник.