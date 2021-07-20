Глава Евросовета пообещал Грузии, Молдове и Украине миллиардную помощь

На международной конференции в Батуми Зурабишвили, Санду и Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в ЕС. Глава Евросовета пообещал трем странам беспрецедентную финансовую помощь.

На международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона» в Батуми президенты Грузии, Молдовы и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех стран к вступлению в Европейский Союз. Декларация сблизит Тбилиси, Кишинев и Киев, а Черное море станет символом этого объединения и откроет путь в ЕС, заявила Зурабишвили в понедельник, 19 июля пресс-конференции»Ассоциированного трио», созданного Грузией, Украиной и Молдовой в мае.

«У наших стран есть много общего, но главное — мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга», — отметила она после церемонии подписания. Среди прочего, подписавшие декларацию государства обязались развивать свободную торговлю с ЕС.

Глава Евросовета подчеркнул важность реформ и пообещал миллиардную помощь

Участвовавший в конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал важной вехой конференцию в Батуми и приветствовал стремление трех стран к сближению с ЕС. Он указал на необходимость продолжения демократических реформ в странах «Восточного партнерства», направленных на борьбу с коррупцией и за верховенство закона. Данная программа является локомотивом экономического роста и благосостояния Грузии, Украины и Молдавии, отметил Мишель. «Восточное партнерство» запущено в 2009 году и приносит пользу всем участвующим в нем странам, подчеркнул он.

Одновременно глава Евросовета сообщил о планах создания «беспрецедентного инвестиционного пакета» для трех стран на сумму 2,3 миллиарда евро с «потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в регионе». Следующий саммит «Восточного партнерства» состоится в декабре, и приоритетными темами станут, среди прочего, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком для поддержки инфраструктурных проектов, а также реформы, указал далее Мишель.

Брюссель «по-прежнему будет выступать в качестве сильного и надежного партнера для вашего региона», подчеркнул европейский политик. «Такая мощная поддержка ЕС ясно демонстрирует стратегическое значение, которое мы придаем нашему партнерству с нами», — добавил он.

Зеленский заявил об угрозе всей Европе со стороны РФ

В свою очередь Владимир Зеленский заявил об угрозе всей Европе, которую создает присутствие российских военных контингентов у границ Украины, Грузии и Молдовы. «Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что Украина, Грузия и Молдова важны для будущего Европы, и доказательством этого может стать предоставление им перспективы вступления в ЕС как государствам, разделяющим европейские ценности. «Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше», — подчеркнул он. В Twitter Зеленский указал, что встреча в формате «Ассоциированного трио» формирует новое региональное измерение для расширения ЕС. «Счастлив, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель разделяет эту мысль и засвидетельствовал поддержку нашей инициативы», — написал он далее.

Санду надеется на помощь в борьбе с коррупцией и экономическую интеграцию

Между тем Майя Санду выразила надежду на помощь ЕС в борьбе с коррупцией. «Нам нужна помощь европейских институтов, государств — членов Евросоюза, потому что это глобальный и региональный феномен», — отметила она и подчеркнула, что коррупция выходит за пределы Молдовы. Санду указала на необходимость устранения из государственного аппарата коррумпированных судей и чиновников. «В моей стране должно быть функциональное правительство, чтобы был достигнут значительный прогресс. Мы должны убедить молдаван, что будущее возможно и дома, и в Евросоюзе», — заявила она.

Одновременно Санду выразила надежду на усиление экономической интеграции Молдовы в ЕС. «Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван», — пояснила она и заявила о стремлении Кишинева стать «стабильным, прогнозируемым партнером для ЕС».

«Ассоциированное трио» и «Восточное партнерство»

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали в Киеве декларацию о создании нового формата сотрудничества «Ассоциированное трио», в конце июня они представили его в Брюсселе. «Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе», — заявил Кулеба. По его мнению, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить «европейские реформы» и внедрять стандарты ЕС.

В программе ЕС»Восточное партнерство», созданной в 2009 году, помимо Украины, Грузии и Молдовы, участвуют Азербайджан, Армения и Беларусь. Первые три из них подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и стремятся к членству в объединении. Три другие постсоветские страны не ставят себе целью евроинтеграцию. В конце июня режим Лукашенко решил приостановить участие Беларуси в «Восточном партнерстве».