Лукашенко распорядился сократить посольства в странах ЕС

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Александр Лукашенко распорядился сократить количество дипломатов в странах Европы. По его мнению, одного посла с помощником в двухкомнатной квартире будет достаточно, учитывая состояние отношений между Беларусью и ЕС. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он заявил, что нужно пересмотреть работу диппредставительств в Европе.

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она в ущерб государству», — сказал Лукашенко в время совещания по вопросам внешней политики.

«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Чего мы щеки надуваем и стараемся раздувать эти дипломатические представительства», — сказал Лукашенко.

Он также поручил проанализировать кадровый состав белорусской дипломатической службы, поскольку, по его словам, много дипломатов предпочли переждать «непогоду» в тиши уютных кабинетов. Александр Лукашенко призвал дипломатов быть активнее и инициативнее в защите интересов страны.

В тоже время, глава МИД Беларуси заявил, что республика не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо загранучреждения в странах ЕС , сообщает БелТА.