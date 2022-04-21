Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Украину: «Россия должна понести наказание за содеянное»

Фото Офис президента Украины

В среду, 20 апреля, глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Киев. Об этом он написал в соцсетях, назвав Украину «сердцем свободной и демократической Европы».

Шарль Мишель провел переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления страны в ЕС.

О встрече с главой Европейского совета написал в своем «твиттере» президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам визита Шарль Мишель заявил, что «Россия должна понести наказание» за происходящее в Украине. «Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как председатель Европейского совета, а как отец, как человек. Это зверства. Это военные преступления. Это должно быть наказано. Это будет наказано. Они должны заплатить за то, что они там сделали», — цитирует европейского чиновника CNN.