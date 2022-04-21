В интернете – школа для детей из Украины, уже обучается около 1 тыс. украинцев

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В четверг в интернете начала действовать созданная литовцами платформа — школа для детей из Украины, в ней уже обучается около 1 тыс. украинцев.

Глава общественного учреждения «Украинская школа», юморист и ведущий Мантас Стонкус сказал, что в школе могут обучаться не только находящиеся в Литве украинские дети.

Eimantas Bekėža, Unė Kaunaitė, Mantas Stonkus/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Эту школу мы создали с нашими партнерами не только для беженцев, которые находятся в Литве, но и для всех украиноязычных детей, которые в настоящее время находятся в Литве, Молдавии, Румынии и т. д.», — сообщил в четверг журналистам руководитель школы.

В настоящее время в школе обучается около 1 тыс. учащихся, ее возможности — обучать до 80 тыс. детей. Удаленно работают 24 преподавателя, уроки начинаются в 15:00.

По словам Стонкуса, содержание школы в месяц обходится примерно в 15 тысяч. евро.

По словам директора «Украинской школы», финансирование на этот год обеспечено, и ожидается, что платформа продолжит работу в следующем году и станет аккредитованной школой, пока она работает как дополнительная деятельность.

«В начале следующего учебного года эта площадка также будет очень нужна», — сказал глава школы Стонкус.

Один из инициаторов проекта Эймантас Бекежа заявил, что в настоящее время дети изучают все предметы, как в обычной школе, за исключением музыки и труда.

По словам Бекежи, учителям сейчас платят 20 евро за урок, все они — украинцы.

По данным Департамента статистики, в Литве зарегистрировано 47,3 тысячи беженцев из Украины, почти 19,5 тыс. из них — несовершеннолетние.

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