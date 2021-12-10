Глава Клайпедского порта: никаких нарушений мы не допустили

«С трудом представляю себе, как в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, в министерстве», — добавил он.

«Позиция правительства Литвы в случае Беларуси четкая и единая. Естественно, что находящиеся в управлении государства предприятия тоже должны придерживаться такой же ценностной позиции», — отметил министр.

В преддверии 8 декабря, когда вступили в силу санкции США для «Беларуськалия», Латакас говорил, что грузы будут перевозиться еще какое-то время.

«Может быть, что это не будет 8 декабря. Некоторые сделки могут быть уже совершены, некоторые авансовые платежи могут быть сделаны, и буфер этого времени может быть дольше», — сказал Латакас BNS в конце ноября.

Он тогда выразил убеждение, что удобрений «Беларуськалия» в порту со следующего года не останется. Из-за этого Клайпедский порт потеряет около трети годовых погрузок и около 20 млн евро годовых доходов.