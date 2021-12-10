Активисты призывают литовских олимпийцев высказаться о правах человека в Китае

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Более десяти членов Группы в поддержку Тибета в пятницу возле посольства Китая в Вильнюсе провели пикет против нарушений прав человека в этой стране и призвали литовских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, заявить твердую позицию относительно положения уйгуров.

«Как наши спортсмены будут чувствовать себя в Китае, соревнуясь на зимних Олимпийских играх и зная, что миллионы уйгуров находятся в концентрационных лагерях? Я бы предложил им подумать и сделать публичные заявления», — сказал журналистам один из организаторов акции Робертас Мажейка.

По его словам, олимпийские игры по своей сути несовместимы с преступной политикой Китая в отношении тибетцев, уйгуров, сторонников демократии Гонконга и других меньшинств.