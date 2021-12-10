Глава МИД Литвы подал премьеру заявление об отставке

Министр утверждает, что «понимает, какие репутационные вызовы это создает (…) Правительству Литовской Ресупублики».

Ландсбергис направил премьеру заявление через день после того, как заявил в сейме, что готов покинуть пост и ждет ответа премьера.

О готовности уйти в отставку заявил и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после заявлений министров транспорта и иностранных дел об их готовности подать в отставку нельзя ждать, пока эти решения получат оценку премьера Ингриды Шимоните. По его словам, обычно политики подают заявление об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения.

После вступления в силу в среду санкций США для «Беларуськалия» их транзит через Литву не остановился. Поскольку «Беларуськалий» еще в ноябре провел авансовый платеж Lietuvos gelezinkeliai за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале.

Правительство Литвы уже после вступления санкций в силу объявило, что добивается расторжения договора Литовских железных дорог с «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США к транзиту удобрений в Литве напрямую не применяются.

