Глава Klasco: зерно из Украины в Клайпеду лучше вести через Беларусь

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Чтобы помочь Украине экспортировать зерно и экспортировать его через Клайпедский порт, лучше всего будет перевозить его по железной дороге через Беларусь, считает генеральный директор крупнейшей стивидорной компании Клайпеды Klasco Витаутас Штумбергас.

«Оптимальный вариант — зеленый коридор — из Украины по той же колее, через Беларусь», — заявил журналистам Штумбергас.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис упомянул, что этот путь невозможен, потому что задействованная в войне железная дорога на границе страны с Украиной была повреждена из-за участия Беларуси в войне. Впрочем, по мнению Штумбергаса, это обстоятельство может и не помешать.

«Как говорят сами украинцы, повреждения несерьезные, их можно устранить за неделю. Железная дорога не взорвана, просто повреждена. Нам трудно говорить о том, что мы не видим», — сказал Штумбергас.

По его словам, только Klasco может перевалить около миллиона тонн зерна из Украины. В лучшем случае в Клайпеду мог приходить один поезд в сутки, а судно типа Panamax загружалось за 30-35 дней.

Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка сообщил, что кроме Klasco зерно в Клайпедском порту могут переваливать и другие компании – Bega, Kaminera, Vakaru Krova и Malku ilankos terminalas.

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