Анушаускас: для превращения батальона НАТО в бригаду нужны мощности

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Нехватка мощностей у стран, отправляющих военных в дислоцированные в восточных странах НАТО батальоны, может стать препятствием для увеличения количества размещённых подразделений до бригады, считает литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Самое большое препятствие заключается в том, что страны, направляющие (военных) в Силы передового базирования НАТО, сами не располагают достаточными мощностями», — заявил министр журналистам в воскресенье.

«Поэтому следует их создать, но мы настроены и сами этому способствовать. Потому что, если будет бригада, мы также можем выделить часть своих мощностей бригаде, что, например, делают эстонцы», — сказал он.

Литва и другие восточные страны НАТО работают над тем, чтобы на саммите Североатлантического союза в Мадриде было принято решение увеличить состав международных батальонов НАТО, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до размера бригады.

Батальоны были дислоцированы здесь с 2017 году для сдерживания России, и обсуждается увеличение численности войск в регионе из опасений за региональную безопасность после вторжения России в Украину.

«Я думаю, что мы все-таки движемся к бригаде, к заблаговременной дислокации амуниции, например, и к развёртыванию вооружений в Балтийских странах, потому что опыт показывает, что когда война уже начинается война, а Россия накаляет положение, поставки, как правило, очень нарушаются», — сказал Анушаускас.

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