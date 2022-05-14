В ЕС снижается объём парниковых газов

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Объём выделяемых парниковых газов на одного работника в ЕС непрерывно снижается с 2010 года. Это связано как с уменьшением количества выбросов, так и с увеличением общего числа занятых.

В 2020 году объём выделяемых парниковых газов на каждого занятого жителя Евросоюза составил 13,6 тонны, что на 4,4 тонны меньше, чем в 2010 году. Показатель 2020 года стал самым низким за всю историю наблюдений.

При расчёте интенсивности выбросов на одного занятого жителя Евросоюза эксперты делили общий объём выделяемых газов на количество работников.

Больше всего вредоносных парниковых выбросов в 2020 году производили занятые жители таких входящих в ЕС стран, как Дания (24,7 тонны на каждого работника), Ирландия (23,2 т), Польша (20,9 т), Чехия (18,2 т) и Бельгия (18 т). Меньше всего ущерба экологии наносили работники Мальты (7,2 т) и Швеции (8,1 т).

Германия – в середине списка. Занятые жители ФРГ производили в 2020 году по 13,5 тонны парниковых газов.

Выделение в атмосферу создающих парниковый эффект газов (например, углекислого) в перспективе неизбежно приводит к глобальному потеплению и необратимому процессу изменения климата, в результате которого происходят различные природные аномалии и катаклизмы. Более того, многие виды животных и растений оказываются под угрозой исчезновения.

«Несомненно, антропогенное изменение климата представляет собой дополнительную угрозу для нашего биоразнообразия. Однако это должно беспокоить не только биологов и специалистов по сохранению видов, но и всех нас. Существует взаимодействие между глобальным потеплением, биоразнообразием и человеком», – подчеркнул биолог Йозеф Сеттеле в актуальном отчёте Межправительственной группы экспертов по изменению климата.