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Северная Корея запустила три баллистические ракеты

Фото из открытых источников

Северная Корея осуществила запуск трех баллистических ракет. Максимальная высота их полета составила около 100 км. Об этом сказал министр обороны Японии Нобуо Киси, сообщает ТАСС в четверг, 12 мая.

«КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в восточном направлении. Максимальная высота их полета составила около 100 км, они пролетели расстояние примерно 350 км, упав, предположительно, вне исключительной экономической зоны Японии», – сказал Киси.

Он подчеркнул, что подобные действия КНДР угрожают миру и безопасности Японии и всего международного сообщества.

«В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», – добавил министр.

Напомним, с начала года Пхеньян осуществил более десятка ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.

Также сообщалось, что Северная Корея готовится к первым за пять лет ядерным испытаниям. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки ядерного полигона в Пхунгери.

korrespondent.net

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