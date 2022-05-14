Северная Корея запустила три баллистические ракеты

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Северная Корея осуществила запуск трех баллистических ракет. Максимальная высота их полета составила около 100 км. Об этом сказал министр обороны Японии Нобуо Киси, сообщает ТАСС в четверг, 12 мая.

«КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в восточном направлении. Максимальная высота их полета составила около 100 км, они пролетели расстояние примерно 350 км, упав, предположительно, вне исключительной экономической зоны Японии», – сказал Киси.

Он подчеркнул, что подобные действия КНДР угрожают миру и безопасности Японии и всего международного сообщества.

«В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», – добавил министр.

Напомним, с начала года Пхеньян осуществил более десятка ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.

Также сообщалось, что Северная Корея готовится к первым за пять лет ядерным испытаниям. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки ядерного полигона в Пхунгери.