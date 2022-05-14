В апреле годовая инфляция в Литве составила 16,8%

Фото BNS/ Юлюса Калинскаса

В апреле годовая инфляция в Литве – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года – составила 16,8%, сообщил Департамент статистики.

Среднегодовая инфляция составила 9,2%, а месячная – 1,9%.

Цены на потребительские товары за год выросли на 19,3%, а на услуги – на 10,9%, за месяц – соответственно на 2,2% и на 1,1%.

За месяц в основном росли цены на овощи и фрукты, крупы, муку, мясо, консервы.

Цены на жилье, услуги поставки воды, электроэнергии, газа и прочие товары топливной группы выросли на 0,8% за счет повышения цен на твердое топливо (на 15,8%), товары домашнего обихода и ремонта (на 2,6%), на электроэнергию (на 1,8%), при этом на 9,6% снизились цены на теплоэнергию.

В связи с выходом коллекций одежды и обуви весенне-летнего сезона цены на них выросли на 5,1%.

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