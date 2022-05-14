Скуодис: обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь

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Литовский министр транспорта Марюс Скуодис говорит, что есть только два реальных пути вывоза зерна с охваченной войной Украины — разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь.

«Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то надо осмелиться и разблокировать украинские порты , чтобы суда могли ходить. Второй вариант — использовать ту инфраструктуру, которая есть — это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется некий гуманитарный коридор через Беларусь», — сказал Скуодис журналистам.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны быть ответственными международные структуры — ООН или Еврокомиссия.

«Переговоры (по коридору — BNS) идут, но это прежде всего обязанность международных структур — достичь определенных договоренностей, потому что если бы украинский груз стали пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли», — сказал министр транспорта.

По словам Скуодиса, основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси — неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении — сейчас через Польшу в Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки.

«Клайпедский порт способен переваливать довольно много — не считая Терминала насыпных грузов — около 8 млн. тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год», — сказал министр Скуодис.

Логистика между Украиной и Литвой осложняется разными железнодорожными колеями – в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше – европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо менять подвижной состав.

В начале мая в Украину отправился тестовый поезд Литовских железных дорог, который должен доставить различные товары в контейнерах из Украины через Польшу до Каунаса. Если маршрут себя оправдает, позже по нему будут перевозить зерно.

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