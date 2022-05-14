Берлин консервирует проект «Северный поток-2»

Фото Nord Stream 2

Федеральное правительство Германии приняло решение законсервировать на неопределенное время проект газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила пресс-секретарь федерального министерства экономики Анника Айнхорн. «У нас нет планов по возвращению к идее запуска «Северного потока-2», особенно на фоне сокращения транзитных потоков через Украину», — заявила она.

В настоящее время, как известно, Германия начала получать на 25% меньше газа, транспортируемого через Украину, по причине перекрытия Киевом транзитного трубопровода. Известно также, что большая часть импортируемого газа поступает в Германию из России по газопроводу «Северный поток-1», а не через Украину.

Однако, как уже сообщил сегодня вице-канцлер федерального правительства Роберт Хабек, альтернативное решение найдено в виде увеличения поставок СПГ из Норвегии и Нидерландов.

«Именно поэтому речи о возобновлении проекта «Северный поток-2» не идет, — пояснила Айнхорн. — Сейчас никто не думает о его возобновлении».