На вершине рейтинга в Литве СО-ЛХД, далее союз «Во имя Литвы» и социал-демократы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На первом месте в Литве остаются правящие консерваторы, месяц назад вернувшиеся на вершину партийных рейтингов, на втором –демократы, на третьем — социал-демократы, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу портала Delfi.

Согласно опубликованному во вторник опросу, в апреле 13,6% проголосовали бы за Союз Отечества – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) респондентов (в марте – 13,1%).

Между тем, за оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» в апреле проголосовали бы 10% опрошенных, в марте таких было 0,7%.

В апреле за оппозиционную Социал-демократическую партию Литвы проголосовали бы 9,4% потенциальных избирателей (10,2% в марте).

Поддержка избирателями оппозиционного Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) достигла 6,6% (6,9% в марте).

На пятой позиции оказалось Либеральное движение Литвы, которое работает в составе правящей коалиции. За эту политическую партию в марте проголосовали бы 6% респондентов, в апреле — 6,3%.

Партия «Свобода и справедливость» получила бы 4,3% (4,7% в марте), Партия труда — 4,2% голосов опрошенных.

Далее следует работающая в правящей коалиции Партия свободы. За эту политическую силу в марте проголосовали бы 3,7% опрошенных, в апреле – 4,4%.

Рейтинги всех партий варьировались в пределах погрешности результатов опроса, которая составляет 3,1%.

Не пошли бы голосовать 14% респондентов, не знали как ответить или не ответили на вопрос 18,5% опрошенных.

Опрос проводился 20-28 апреля. Компания социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai опросила 1007 респондентов, половина из них по телефону, а половина — через Интернет. Распределение участников опроса по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.

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