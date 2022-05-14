В ЕС назвали сроки отказа от угля и нефти РФ

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Евросоюз намерен прекратить закупки российского угля и нефти в этом году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет The Indian Express.

«Сейчас мы проводим очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и сильно сократим импорт газа из России», — заявил он.

Шольц отметил последствия для мировой экономики военного вторжения России в Украину. В частности, она влияет на поставки пшеницы и продовольственную безопасность во всем мире.

«Германия, как председательствующая в G7, поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны России для глобальной продовольственной безопасности», — добавил Шольц.

Президент Владимир Зеленский предложил вводить санкции и против каждого государства, которое будет помогать России торговать нефтью.