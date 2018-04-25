Глава Либерального движения надеется на 15–20 мандатов в сейме Литвы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Председатель оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен надеется, что ее партия на парламентских выборов получит 15–20 мандатов, она бы хотела, чтобы коалицию образовали «традиционные партии, ценностно сохранившие свою идеологию».

«Шансы оцениваю оптимистично, все последние опросы свидетельствуют о росте и повышении доверия населения, я склона считать, что мы можем получить от 15 до мандатов», – сказала В. Чмилите-Нельсен, проголосовавшая досрочно в среду на Лушкишской площади Вильнюса.

Политик отметила, что пока преждевременно прогнозировать формирование коалиций после выборов, однако она выразила пожелание прочного противовеса сегодняшней власти, который, по ее словам, могли бы сформировать традиционные партии.

«Сегодня пока рано говорить о коалициях, поскольку мы с трудом может прогнозировать, какие партии будут в сейме, есть очень много разных сценариев, но естественно, что традиционные партии, ценностно сохранившие свою идеологию могут стать сильным противовесом популистам», – сказала лидер либералов.

«Очевидно, но новые, еще четыре года этой власти никуда не приведут нашу страну. Я бы акцентировала противовес тому, что было сейчас, и необходимость перемен», – отметила В. Чмилите-Нельсен.

Парламентские выборы состоятся в воскресенье. В данный момент в стране идет досрочное голосование, которое по причине пандемии продлено до четырех дней вместо обычных двух. Оно завершится в четверг. Голосование начинается в 7 часов утра и заканчивается в 20 часов.

Досрочно избиратели могут проголосовать в любом предназначенном для этого месте, вне зависимости от места регистрации проживания.