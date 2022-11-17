Глава MI5 заявил о ликвидации в Европе сети из сотен российских шпионов

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Выдворение более 400 подозреваемых российских шпионов со всей Европы в этом году нанесло самый значительный стратегический удар по России. Это также стало неожиданностью для лидера кремля Владимира Путина. Об этом заявил руководитель британской контрразведки (MИ-5) Кен МакКаллум, сообщает Reuters.

По его словам, огромное количество российских чиновников выслали различные страны по всему миру, в том числе более 600 из Европы. Из них более 400 признаны шпионами российских спецслужб.