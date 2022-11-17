TOP,Сегодня в мире

Китай впервые за полгода зарегистрировал за сутки свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19

Стоп-кадр CGTN/ youtube.com

Китайские власти впервые за полгода зарегистрировали за минувшие сутки свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как следует из официальных данных, динамика заболеваемости по стране за неделю выросла почти в 2,5 раза. Всего в медицинских учреждениях Китая на текущий момент находятся 136 844 инфицированных (включая бессимптомных носителей) — в шесть раз больше, чем ровно месяц назад.

реклама

Большинство заразившихся, выявленных в КНР за последние месяцы, — бессимптомники. На них приходится примерно 88 процентов всех пациентов с ковидом, находящихся в стране под наблюдением врачей. В начале января этот показатель составлял всего 15 процентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *