Китай впервые за полгода зарегистрировал за сутки свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19

Китайские власти впервые за полгода зарегистрировали за минувшие сутки свыше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как следует из официальных данных, динамика заболеваемости по стране за неделю выросла почти в 2,5 раза. Всего в медицинских учреждениях Китая на текущий момент находятся 136 844 инфицированных (включая бессимптомных носителей) — в шесть раз больше, чем ровно месяц назад.