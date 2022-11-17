В 2023 году Польша увеличит расходы на оборону до 4% ВВП

Фото facebook.com/Министерство национальной обороны Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в следующем году Польша увеличит расходы на оборону до 4% ВВП. В этом контексте премьер-министр указал на необходимость получения Польшей средств ЕС.

Премьер-министр Польши также заявил, что увеличение расходов на оборону позволит укрепить польские оборонные учреждения. Одним из элементов такого укрепления является, в частности, соглашение между Военным авиазаводом №2 в Быдгоще и фирмой AAR Government Services INC о предоставлении технической поддержки для американских самолетов F-16.