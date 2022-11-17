В 2023 году Польша увеличит расходы на оборону до 4% ВВП

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в следующем году Польша увеличит расходы на оборону до 4% ВВП. В этом контексте премьер-министр указал на необходимость получения Польшей средств ЕС.
Премьер-министр Польши также заявил, что увеличение расходов на оборону позволит укрепить польские оборонные учреждения. Одним из элементов такого укрепления является, в частности, соглашение между Военным авиазаводом №2 в Быдгоще и фирмой AAR Government Services INC о предоставлении технической поддержки для американских самолетов F-16.
Глава правительства, посетивший Быдгощские заводы, подчеркнул важность тесного сотрудничества с США в укреплении безопасности:
«Быдгощский авиационный завод будет одним из немногих в мире, который будет обслуживать и ремонтировать самолеты F-16, которые являются очень высокотехнологичными самолетами, которые мы также имеем в Польше».
Отметим, что в Быдгоще проходит торжественная церемония принятия первого американского самолета F-16 на обслуживание в рамках подписанного соглашения. Быдгощский военный авиационный завод будет оказывать техническую поддержку американским истребителям, размещенным в Европе, в рамках программы по расширению технических ресурсов.polskieradio.pl