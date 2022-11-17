Сейм утвердит бюджет 2023 года 22 ноября

«Обычно мы принимали решение в декабре», — сказал он на заседании Сейма.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, основные приоритеты бюджета не меняются.

«Они остаются связанными с текущей ситуацией — геополитической напряженностью, манипулированием Россией рынком энергоресурсов и вытекающим из этого повышением цен на энергоносители, а также общей инфляцией, которая связана как с ценами на энергоносители, так и с другими секторами, на которые рост цен уже перекинулся. Делаются инвестиции и в трансформацию энергетики», — сказала Скайсте в Сейме.

По ее словам, депутаты Сейма запросили около 1,3 млрд евро дополнительных бюджетных расходов, но большинство из них правительство не одобрило. После корректировки общий плановый показатель дефицита государственного бюджета на 2023 год не превышает 4,9% внутреннего валового продукта (ВВП).

По словам Скайсте, в настоящее время прогнозируется, что на компенсацию цен на энергоносители потребуется 98 млн евро меньше, чем ожидалось ранее, а муниципалитетам потребуется почти на 16 млн евро больше на компенсацию цен на отопление.

Скайсте указала, что из-за льготы налога на добавленную стоимость (НДС) сектора размещения потери бюджета составят 24 млн евро, а из-за льготы НДС для предприятий общественного питания — почти 60 млн евро до июля.

В пересмотренном бюджете предусмотрена возможность выделения до 3 процентов на финансирование национальной обороны. ВВП с учетом заимствований. Теперь на национальную оборону планируется выделить 2,52 процента. ВВП — согласно текущему прогнозу ВВП, разница между 2,52 и 3 процентами. составляет 337,3 млн. евро.

В проекте государственного бюджета на 2023 год прогнозируется рост доходов на 3,4% и вместе со средствами Евросоюза они составят 15,604 млрд евро — на 20,4 млн. евро меньше, чем планировалось до сих пор.

Бюджет следующего года сохраняет 4,9%. Дефицит бюджета ВВП, госдолг увеличится до 43% ВВП.

Правительство уточнило проект бюджета на следующий год, который предусматривает возможность выделения до 3% внутреннего валового продукта (ВВП) для финансирования обороны, разрешая для этого заимствования, если общий дефицит бюджета не превышает 4,9% ВВП. Ранее на оборону планировалось выделить 2,52%. ВВП — согласно текущему прогнозу ВВП, разница между 2,52 и 3% составляет 337,3 млн евро.

Кроме того, планируется усилить пакет военной мобильности – планируется дополнительное выделение 24,8 млн. евро как на полигон в Руднинкай, так и на другие инфраструктурные меры, 5 млн евро – на разведку и поддержание преемственности деятельности.

В следующем году на компенсацию за отопление жилья потребуется 16 млн евро, а после обновления потребностей в средствах на компенсацию жителям цен на газ и электроэнергию потребуется почти на 98 млн евро. евро меньше, чем планировалось ранее.

Ожидается, что дополнительные 27,6 млн будут направлены на повышение низких пенсионных выплат.

Показатель дефицита бюджета в 4,9% ВВП сохраняется, а плановые доходы сокращаются на 20,4 млн. евро.

В первоначальном проекте расходы бюджета увеличились на 6,1% 18,61 млрд евро, но какими они будут после доработки проекта, не сообщается.

Дата принятия бюджета также будет определена в четверг. Ранее его планировалось одобрить 22 ноября.

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